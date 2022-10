Um passe grátis para andar de comboio pela UE e descontos: se tens 18 anos, isto é para ti

A DiscoverEU tem 35 mil bilhetes de comboio para oferecer a jovens que queiram explorar a Europa. As candidaturas abriram esta terça-feira, 11 de Outubro, e até às 12 horas de 25 de Outubro jovens da União Europeia podem apresentar “propostas” para obter um passe.

Para participar, os interessados devem ter nascido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2004, têm de se candidatar no Portal Europeu da Juventude e “responder a cinco perguntas, bem como a uma pergunta adicional”, lê-se em comunicado.

Os candidatos devem também ter cartão de cidadão, passaporte ou cartão de residência legal e ser cidadão ou residente legal de longa duração de um dos Estados-membros da União Europeia ou um dos países associados ao Programa Erasmus+, como a Islândia, Liechtenstein, Macedónia do Norte, Noruega, Sérvia e Turquia.

O passe poderá ser utilizado na Europa “durante um período máximo de 30 dias entre 1 de Março de 2023 e 29 de Fevereiro de 2024”. Este ano serão disponibilizados, no total, 70 mil bilhetes — mais 10 mil do que no ano passado —, sendo que pelo menos 35 mil deverão ser atribuídos.

A partir deste ano, os candidatos seleccionados deverão receber também um cartão de desconto DiscoverEU, com descontos em “visitas culturais, actividades de aprendizagem, desportos, transportes locais, alojamento, alimentação, etc. nos países elegíveis. Mais informações aqui.