Um feito: comida de hospital belga elogiada por críticos de restaurantes

“Concorrente” do Michelin, o reputado guia Gault & Millau, fundado em França há mais de meio século, certificou a “elevada qualidade” das refeições do hospital AZ Groeninge, na Bélgica.

Não é muito habitual a comida servida em hospitais aos pacientes ser alvo de muitos elogios, acompanhando em geral, ela por ela, a servida nas cantinas escolares. Mas um hospital na Bélgica sai do estereótipo: conseguiu obter a aprovação de um prestigiado guia de restaurantes.

O AZ Groeninge, na cidade de Kortrijk, torna-se o primeiro hospital, no caso no Benelux (Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo) a ser oficialmente reconhecido pelo guia Gault & Millau pela qualidade da comida que serve aos seus pacientes.

Marc Declerck, chefe executivo do Gault & Millau Benelux, disse que o produtor do guia acompanha há mais de dez anos empresas e lares de idosos em matéria de refeições servidas a empregados e residentes.

Foto Um paciente do hospital AZ Groeninge durante o almoço reuters

"Penso que é importante ter comida saborosa. Motiva-me para ficar melhor. A recuperação é mais fácil quando a comida é boa. Quando a comida é má, uma pessoa nem tem vontade que ela chegue, o que torna mais árdua a recuperação" (Paciente do hospital à Reuters)

O hospital recebeu os especialistas do Gault & Millau para que inspeccionassem a sua comida e propusessem melhorias, se fosse caso disso, particularmente para os seus pratos de peixe, molhos e variações de batatas.

Depois dessa prova, o guia determinou que a comida do hospital era de alto nível, e o chefe executivo do Gault & Millau Benelux disse mesmo que teria todo o prazer em servir alguns dos pratos do hospital na sua própria casa.

O conselho geral, diz Declerck, é trabalhar com bons ingredientes e cingir-se a receitas simples.

Foto Críticos e cozinheiros no AZ Groeninge GAULT&MILLAU

"As pessoas não querem necessariamente coisas demasiado complicadas. Façam tudo saudável, façam tudo saboroso. Tentem cozinhar para as pessoas como cozinhariam para si próprios", comentou à Reuters.

As refeições preparadas para os pacientes não estarão incluídas nos conselhos do guia anual de restaurantes (até porque não são acessíveis ao público em geral), mas foram oficialmente certificadas com o selo Gault & Millau para 2023.