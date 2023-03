Tarifas reguladas da electricidade descem 3% a partir de Abril

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) vai actualizar o preço da tarifa de energia no mercado regulado da electricidade. Com esta revisão, os consumidores podem esperar “uma redução de aproximadamente 3% na factura média mensal de electricidade” a partir de 1 de Abril.

A entidade liderada por Pedro Verdelho recordou nesta quarta-feira que monitoriza trimestralmente “a adequação da tarifa de energia do mercado regulado, face aos custos de aquisição considerados para o Comercializador de Último Recurso (CUR)”.

Na prática, a ERSE confirma se os preços que estão a ser cobrados aos consumidores pela energia que consomem estão em linha com os custos que o fornecedor do mercado regulado tem com a aquisição dessa energia.

“Verificando-se um desvio [para cima ou para baixo] de 10 euros por MWh [megawatt hora] relativamente ao custo de aquisição inicialmente previsto, a tarifa de energia é actualizada [para cima ou para baixo] em 5 euros por MWh”, detalha a entidade reguladora.

Tendo sido identificado um “desvio de -73,04 euros por MWh face à previsão implícita nos preços da tarifa de energia em vigor até Março”, a ERSE procede à revisão em baixa do preço regulado, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2023.

“O impacte estimado desta actualização no mercado regulado, para as tipologias mais representativas de clientes, é de, aproximadamente, -3% no total da factura de electricidade (incluindo taxas e impostos)” para os cerca de 988 mil clientes do mercado regulado.

Nos cálculos da ERSE, um “casal sem filhos [potência 3,45 kVA, consumo 1900 kWh/ano]” com uma factura média mensal de 36,62 euros poderá contar com uma diminuição de 1,02 euros na factura face ao mês de Março.

Para um “casal com dois filhos [potência 6,9 kVA, consumo 5000 kWh/ano]” e uma factura média de 92,43 euros, a descida será de 2,83 euros.

“Com esta actualização, o aumento de 3,3% da tarifa em Baixa Tensão Normal [domésticos e pequenos negócios] anunciado para este ano, será apenas de 1% em 2023 face a 2022”, esclarece ainda a ERSE.