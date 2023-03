Outra vez o fantasma da banca

As crises financeiras são particularmente perigosas porque são imprevisíveis. Há muito que se sabe que assim é, e é por isso que as notícias da última semana são motivo para preocupação. Depois da falência de três bancos nos Estados Unidos e do choque do gigante Credit Suisse, que chegou a perder esta quarta-feira um terço do seu valor de mercado, é curial recear o regresso dos fantasmas da falência ao sector da banca. Estamos ainda muito longe de um fenómeno demencial como o que desencadeou a crise do “subprime”, em 2008, mas há no ar emoções que tornam tudo mais difícil de prever.

