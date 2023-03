O Ataque das Cebolas Especulativas

É provável que o caro leitor nunca tenha visto um filme do final da década de 70 chamado Ataque dos Tomates Assassinos, porque é uma daquelas obras somente para fanáticos de trash movies, ou para adolescentes com dificuldades em arranjar namorada – razão pela qual o conheço tão bem. O filme abre com um vermelhíssimo tomate a avançar na direcção de uma dona de casa desesperada, primeira vítima de uma longa mortandade causada pelos vegetais, que só não tomam conta do mundo porque alguém descobre que há uma canção – “Puberty Love” – que os faz encolher de volta ao tamanho original, para então serem esmagados por uma multidão em fúria.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt