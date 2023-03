Câmara de Pombal quer linha ferroviária directa a Leiria

A Câmara de Pombal defende a criação de uma linha ferroviária directa a Leiria, assim como uma nova ligação para transporte de passageiros e mercadorias entre o concelho e Castelo Branco, no âmbito do Plano Ferroviário Nacional (PFN).

"De entre as várias propostas apresentadas, destaca-se a construção de uma linha que ligue, directamente, a cidade de Pombal à cidade de Leiria e que disponibilize adequados serviços interurbanos entre estas duas cidades", refere uma nota de imprensa do Município de Pombal, que considera esta uma "solução alternativa que permitirá mitigar os efeitos da desconexão Pombal-Leiria que a Linha de Alta Velocidade podia ter cuidado de garantir".

Pombal é servido, na sede do concelho, pela Linha do Norte e, na Guia e Louriçal, pela Linha do Oeste, a mesma que passa em Leiria.

Na nota de imprensa, sobre a participação de Pombal na consulta pública do PFN, a autarquia aponta como "determinante que a eventual libertação de capacidade da Linha do Norte para os serviços interurbanos (comboios intercidades e inter-regionais), locais (comboios suburbanos e regionais) e de mercadorias tenha por contrapartida uma ajustada e efectiva oferta interurbana que assegura a ligação de Pombal a cidades como Lisboa, Santarém, Entroncamento, Coimbra, Aveiro, Porto e Braga, assegurando, adequadamente, o transbordo para os serviços de alta velocidade".

Outra das propostas é a modernização da Linha do Oeste, com a Câmara de Pombal a defender que "se impõe a reabilitação e reabertura da estação da Guia, bem como se afigura como uma oportunidade o transporte de camiões por via ferroviária, em particular para um concelho e região onde existem múltiplos operadores da área do transporte rodoviário de mercadorias e da logística, a operar com e para o mercado ibérico e europeu".

O município propõe, igualmente, nas redes de acesso aos portos e corredores internacionais e rede de terminais logísticos, ambos do PFN, "a expressa menção à plataforma logística da Região de Leiria/rede de terminal logístico decorrente da articulação entre aquela Comunidade Intermunicipal" e Pombal, da qual faz parte, junto à Linha do Oeste e da Auto-estrada 17, na freguesia do Carriço.

A autarquia, liderada pelo social-democrata Pedro Pimpão, pretende ainda a construção de uma nova ligação ferroviária para transporte de passageiros e mercadorias entre o concelho de Pombal e o de Castelo Branco (Cebolais).

Na mesma nota de imprensa, o município lamenta que o PFN "preveja, em matéria da rede de alta velocidade, um traçado entre Leiria e Coimbra que se afasta da estação e da cidade de Pombal", situação que, "a não ser revertida, se traduzirá, inelutavelmente, na secundarização da estação de Pombal e dos serviços disponíveis na cidade - designadamente nas ligações a Coimbra - impossibilitando, também, uma ligação directa de Pombal a Leiria", capital do distrito.

A autarquia adianta que "Pombal surge como um dos pilares de policentrismo, que estabelece a relação entre os sistemas urbanos de Leiria e Coimbra" e, "de igual forma, estabelece relações de proximidade com os concelhos do Interior", através do Itinerário Complementar 8 (Pombal-Vila Velha de Ródão), "fazendo a ligação aos sistemas urbanos do Pinhal Interior e do Espaço Transfronteiriço".

"Assim, pela sua importância geoestratégica, associada às excelentes acessibilidades, decorrentes do atravessamento do território por importantes infra-estruturas viárias" (as auto-estradas 1 e 17 e os itinerários complementares 2 e 8, além das linhas ferroviárias do Norte e Oeste, proximidade ao porto da Figueira da Foz e infra-estrutura aérea (pista de ultraleves do Casalinho), a Câmara sustenta que Pombal, "no contexto da estratégia de desenvolvimento associada à ferrovia, deverá apresentar-se como concelho de referência na promoção da intermodalidade e no desenvolvimento de novos corredores ferroviários".