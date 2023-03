Novas rotas no Porto em ano “recorde”: Islândia, Letónia, Noruega, Dinamarca e Áustria

São novas ligações aéreas Primavera/Verão. Este ano, o aeroporto Francisco Sá Carneiro poderá bater o “recorde em número de companhias”, diz presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Uma das grandes estreias chega já em Abril: Porto-Reiquiavique (Islândia) com a companhia islandesa Play. Mas no mapa de novidades para o aeroporto do Porto destacam-se mais confirmações, incluindo-se novas de Riga (Letónia), Oslo (Noruega), Copenhaga (Dinamarca) e Viena (Áustria).

O resumo das novidades foi feito pelo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, que em declarações à Lusa afiança mesmo que "2023 pode ser um ano recorde em número de companhias a voar para o aeroporto Francisco Sá Carneiro".

E pode não ser o único recorde: "Este acréscimo de companhias e a continuar o comportamento que o destino teve nos meses de Janeiro e de Fevereiro, tudo indica que [2023] poderá também ser um ano recorde em número de hóspedes e dormidas. Esperemos que continue a ser também em proveitos", acrescenta.

O Turismo do Porto e Norte de Portugal, por outro lado, já tinha destacado em Janeiro a aposta no reforço dos mercados de longa distância, incluindo Israel, EUA, Brasil e Canadá. Na altura, a confirmação passava por novos voos Porto-Telavive com o regresso da israelita Sun D’Or, da EL AL.

Novas rotas e suas companhias