Bombeiros admitem parar transporte de utentes com alta. Para emergência e consultas vão continuar

As corporações de bombeiros admitem parar o transporte de doentes com alta hospitalar até às suas casas entre 17 e 21 de Abril, caso não cheguem a acordo com o Governo até à Páscoa. Em causa estão, entre outros assuntos, a revisão do pagamento pelo transporte de doentes não urgentes (com retroactivos a Janeiro), bem como uma actualização do protocolo de cooperação com o INEM.​

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt