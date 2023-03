Gary Lineker exerceu um direito, mas reparem que sobretudo cumpriu um dever

Temo o dia em que tenhamos em Portugal um Governo composto por ministros capazes de dizer palavras como as que disse Suella Braverman, a ministra do Interior britânica.

A ministra do Interior britânica, Suella Braverman, anunciou um pacote de medidas anti-imigração que pretende impedir a entrada de imigrantes ilegais através do Canal da Mancha. A legalidade das medidas é altamente questionável. Já a desumanidade não. Os imigrantes ilegais passarão a ser recebidos no Reino Unido da seguinte forma: serão detidos e reenviados de volta ao país de origem ou para o Ruanda, com quem foram estabelecidos protocolos para o efeito.