Avillez estreia casa-hotel no Alentejo: é a Casa Nossa, desde 4500 euros por noite

Com “vistas deslumbrantes” sobre o Alqueva e a promessa de “total privacidade” e “serviços de um hotel de 5 estrelas”, a Casa Nossa – The Lake Farmhouse é o primeiro projecto no sector do alojamento de José Avillez, o chef português com mais estrelas Michelin. O conceito prima pela “total privacidade”, “sempre alugada por inteiro, na modalidade de pensão completa e com o apoio permanente de uma equipa dedicada”.

Fica em Campinho, no concelho de Reguengos de Monsaraz, com “65 hectares de paisagem natural”, entre “azinheiras centenárias” e um pedaço de margem do grande lago alentejano. Um cenário que para José Avillez e Sofia Ulrich foi amor “à primeira vista”.

O casal assina em conjunto o novo projecto, que resulta da recuperação da herdade. “Juntos desenharam e construíram uma casa de inspiração alentejana, num compromisso entre tradição e modernidade”, lê-se em comunicado. O design de interiores é assinado pelo Studio Astolfi, “destacando-se na decoração as peças de artesanato português, com curadoria de Felipa Almeida”.

Foto Casa Nossa Grupo José Avillez

O edifício integra dez suítes, uma sala “com as melhores vistas”, uma biblioteca, um bar, uma sala de jantar, uma garrafeira com sala para prova de vinhos e uma sala de cinema e de espectáculos, além de um alpendre, duas piscinas, uma pequena praia fluvial no Alqueva e um ancoradouro privado para passeios no lago e desportos náuticos.

Lá fora, entre o espelho de água e as azinheiras centenárias, há ainda “plantas autóctones, árvores de fruto, ervas aromáticas e uma horta”, onde poderão ser colhidos alguns “vegetais de cada estação” para a confecção das refeições, com a assinatura, claro, de José Avillez.

Foto Casa Nossa - bar e biblioteca Grupo José Avillez

Foto Sala de cinema Grupo José Avillez

Prometem-se pratos de “matriz portuguesa”, numa selecção entre receitas tradicionais e contemporâneas, “preparadas diariamente seguindo o modelo farm to table” e “privilegiando sempre que possível os produtos sazonais, locais e da herdade”. Tanto o pequeno-almoço como o almoço e o jantar estão incluídos e são “planeados de acordo com as preferências dos hóspedes, antes da chegada”.

“Ginásio, massagens, ioga, ténis e padel, passeios de barco pelo lago, com piqueniques a bordo ou numa das pequenas ilhas do Alqueva são outras actividades possíveis de realizar no espaço”, acrescenta a nota de imprensa. Também pode ser alugada para a realização de eventos, privados ou empresariais, até 100 pessoas.

Foto Casa Nossa Grupo José Avillez

Foto Casa Nossa Grupo José Avillez

Até agora, a Casa Nossa recebeu "alguns hóspedes convidados", informa o grupo Avillez, "mas já está a aceitar reservas para a Primavera".

O preço, indicativo para uma ocupação mínima de seis quartos, “tem início nos 4500 euros por noite”. Informações no site e Instagram, reservas por e-mail (casanossa@joseavillez.pt).​