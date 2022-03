Avillez anda encantado com vegetais: são as estrelas do novo restaurante Encanto

No espaço original do Belcanto, em Lisboa, nasceu esta quarta-feira o Encanto. É um restaurante “gastronómico que também é vegetariano”, diz o chef .

Quando falámos com José Avillez, ele vai a caminho de Lisboa, levando no carro “quatro molhos de espargos selvagens de terrenos arenosos do Alentejo”. São para o menu do Encanto, o restaurante que inaugurou esta quarta-feira no espaço, no Chiado, em Lisboa, que já foi o Belcanto (o original) e depois, durante três curtos meses, o Canto, projecto com os músicos Ana Moura e António Zambujo, abalroado pela pandemia.

Há uma ideia que Avillez repete várias vezes durante a conversa telefónica: o Encanto é um restaurante gastronómico “onde quem brilha são os vegetais”. Não se apresenta como um restaurante vegetariano - embora o seja - mas sim como um espaço onde reina “o mundo das flores, das folhas, dos diferentes legumes, dos tubérculos”, mas também dos cogumelos, dos ovos, do queijo, das algas.

Foto Os snacks são um dos doze momentos do menu Bruno Calado

Quando começaram a fazer as primeiras experiências para a carta, conta Avillez, tinham pensado incluir, mesmo que apenas em apontamentos, peixe e carne. Depois, à medida que se iam entusiasmando com o resultado dos testes, decidiram deixar de fora a carne, mantendo, ainda, o peixe e os mariscos. Mais testes e também estes acabaram por sair da carta, dando todo o lugar aos vegetais.

Foto Caril verde com legumes verdes e citrinos verdes Bruno Calado

Portanto, o mar, que é uma fonte de inspiração muito importante em todo o trabalho de Avillez, aqui estará presente apenas através das algas, e mesmo estas serão usadas com “delicadeza”, assegura. O desaparecimento da carne e do peixe foi pretexto para aprofundar ainda mais universos tão ricos como os das especiarias ou o dos leites vegetais.

O menu vai sendo adaptado consoante os melhores produtos em cada estação e também, explica Avillez, à medida que os conhecimentos da equipa sobre o mundo dos vegetais vão também evoluindo. Para a estreia, há, por exemplo, um prato que junta sumo de tremoço e azevia de favas e que se inspira na experiência de Avillez “numa cantina familiar em Beirute”, onde lhe serviram tremoço e “favas ainda nas vagens”.

Foto Merengue e creme de pinheiro Bruno Calado

Apesar destas influências – vai haver amendoim satay com paprika e limão, ou húmus, entre outras coisas – a ideia foi “manter uma matriz portuguesa”. Assim, é possível encontrar caldo de feijão, milhos de cebola e queijo da Ilha e combinações que vão do arroz com trufa preta e espinafre com manteiga de ovelha, ao caril verde com legumes verdes e citrinos verdes. Surpreendente promete ser uma das sobremesas, com sorvete de morango, coco e brócolos.

Tal como, recorda, fez há 14 anos no Tavares, quando começou a trabalhar a cavala, ajudando a que este se tornasse um peixe mais valorizado, também no Encanto Avillez se propõe pegar em vegetais tão simples como cenoura, beterraba ou batata-doce e elevá-los a outro patamar, jogando com “cores, sabores e texturas”.

Em alguns casos, o que se encontra será a simplicidade total, enquanto noutros as técnicas de cozinha estarão “ao serviço do produto” – atenção aos trompe l’oeil. O cuidado na apresentação e no empratamento vão lembrar-nos que este é, acima de tudo, um restaurante gastronómico. “Há algum investimento nisso, alguma mise-en-scène, mas nada de exagerado.”

Foto Maçã e yuzo, uma das sobremesas Bruno Calado

Na parte das bebidas, a ideia é igualmente a de “explorar novos caminhos de descoberta”, pelo que os vinhos biológicos e biodinâmicos, de pouca intervenção, estarão em destaque, ao lado de cervejas artesanais, sumos, infusões e kombuchas caseiros.

Neste “gastronómico que também é vegetariano”, nas palavras de Avillez, “não há qualquer intenção de extremismos ou fundamentalismos”. O que há é o resultado de uma descoberta que o foi fascinando cada vez mais à medida que percebia que mesmo os inicialmente pensados caldos de galinha ou de cabeças de carabineiro, não eram essenciais para dar gosto a ingredientes que já têm um umami próprio. Os doze momentos da refeição prometem, por isso, revelar os vegetais em todo o seu encanto.