Pinóquio de Guillermo del Toro é o Melhor Filme de Animação

"Animação é cinema, animação não é um género", disse Guillermo del Toro, ao aceitar a primeira estatueta da noite para o seu Pinóquio de Guillermo del Toro, o filme anti-fascista Netflix em que a personagem de Carlo Collodi se defronta com Mussolini. A animação, continuou o realizador mexicano que esteve atrás das câmaras do filme com Mark Gustafson, "está pronta para dar o próximo passo".