James Knappett: “Desafio quem vá ao Reino Unido hoje a dizer que a culinária britânica é apenas ok”

O chef inglês James Knappett já trabalhou com Gordon Ramsay e hoje tem um dos restaurantes mais caros de Londres; o seu objectivo, agora, é pôr a gastronomia do seu país no mapa mundial.

Para o chef inglês James Knappett, é uma injustiça que ainda se fale hoje da cozinha britânica com desdém. “Claro, nos anos 1970, a comida era maioritariamente uma porcaria; geralmente insípida e cinzenta. Mas há muitos anos que o que oferecemos no prato mudou consideravelmente”, afirma. Assim como mudou a própria gastronomia, defende. Há uma nova geopolítica das cozinhas no mundo: a França, que dominou o cenário da alta gastronomia durante décadas, passou a concorrer com países como Espanha, Japão e até a Dinamarca. O panorama ficou mais diverso, mais focado em qualidade, algo que é possível testemunhar em muitos países. Inclusive na sua Inglaterra natal.