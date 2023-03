Para os chefs, as colheres de madeira de Ricardo não têm Rival

Com o avô nasceu o gosto pela madeira e pela produção manual a que Ricardo Jerónimo dá agora vida na Rival: do atelier saem utensílios de cozinha para alguns dos melhores restaurantes do país.

Sobre a bancada de trabalho pousa uma colher pequena de madeira, com um cabo a lembrar o perfil de uma folha de árvore. Foi uma das primeiras que Ricardo Jerónimo criou, há uns oito anos, esculpida com “um pedacinho de madeira de uma árvore do quintal do avô”. “É uma daquelas peças das quais nunca me vou separar.”