A América mítica dos Tédio Boys nas fotos inéditas de Victor Torpedo

Não se pode falar de rock português sem se falar de Victor Torpedo, ilustre cidadão de Coimbra, ilustre músico (nos Parkinsons, Tédio Boys, Objectos Perdidos, Subway Riders, entre outras bandas, e em nome próprio), pintor, fotógrafo, pintor, videasta... O Centro de Artes Visuais (CAV) de Coimbra apresenta Now Here, Nowhere, uma exposição do Victor Torpedo fotógrafo, com curadoria de Filipe Ribeiro.

A mostra, que inaugura este sábado e fica patente até 4 de Junho, revela fotografias inéditas em filme de 35mm, a preto e branco, realizadas em 1997 durante a primeira viagem que Torpedo fez aos Estados Unidos com os membros dos Tédio Boys (1989-2000).

“Mostradas ao público pela primeira vez, são uma prova vital de um olhar sobre uma realidade mediada pela relação entre arte, cinema e música, que, deste lado do Atlântico, exercia um profundo fascínio mitológico, resultando num trabalho que não se assume como mera reportagem ou documentário”, diz um comunicado do CAV sobre a mostra.

Victor Torpedo propõe “uma narrativa explícita, face ao seu interesse em fotografar os seus companheiros de viagem naqueles lugares e paisagens e em confrontar-se com a narrativa da América de todos os sonhos. No fim, é o corpo e a sua energia, que coincidem num retrato notável que ficou esquecido ao longo de 25 anos”.

O catálogo do projecto será lançado pela Lux Records.

