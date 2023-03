Provas de aferição feitas em computador obrigam a mexidas no calendário

Para que haja equipamentos para todos os alunos, vai haver dois turnos por dia para as provas do 2.º, 5.º e 8.º anos que serão feitas em formato digital de forma generalizada.

Todos os alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos vão, pela primeira vez, fazer as provas de aferição em suporte digital, em Maio e Junho. Para que haja computadores para todos os estudantes, as turmas serão divididas em dois turnos, o que obrigou a mexidas no calendário originalmente anunciado pelo Governo, no Verão passado.