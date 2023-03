Alunos de Medicina na Católica vão estagiar no Amadora-Sintra a partir de 2024

O curso de Medicina na Católica foi inaugurado em 2021 com uma parceira com o Grupo Luz Saúde para assegurar o ensino clínico.

Os alunos do curso de Medicina da Universidade Católica Portuguesa vão poder realizar estágios clínicos no hospital Amadora-Sintra a partir de Setembro de 2024 no âmbito de um protocolo assinado esta sexta-feira.

Em comunicado, o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, refere que o protocolo prevê a "realização de ensino prático, tutorial e estágios clínicos curriculares aos estudantes do curso de Medicina".

A partir de Setembro de 2024, os alunos do 4.º ano deverão iniciar rotações clínicas, oito de cada vez, e a partir de Setembro de 2025 para os estudantes do 5.º ano, 10 de cada vez. "Este protocolo assume uma grande importância", sublinhou a presidente do Conselho de Administração, citada em comunicado.

Para Joana Chêdas, o acordo permitirá "dar um forte contributo para a formação de futuros médicos", mas representa também um passo para que o Amadora-Sintra possa vir a constituir-se como um centro hospitalar universitário, agregado com o futuro Hospital de Proximidade de Sintra.

Da parte da Universidade Católica, a reitora, Isabel Capeloa Gil, considerou que "é fundamental para um programa académico de uma faculdade de Medicina um eixo clínico de grande qualidade" e que o protocolo assinado com o Hospital Fernando Fonseca oferece essa garantia.

O curso de Medicina na Católica foi inaugurado em 2021 com uma parceira com o Grupo Luz Saúde para assegurar o ensino clínico.

O Hospital Amadora-Sintra já colabora com outras faculdades de Medicina, das universidades de Lisboa, Nova de Lisboa e Porto, tendo realizado, entre 2021 e 2022, 1033 estágios médicos.