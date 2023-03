Zé Manel dos Ossos perde o seu proprietário: morreu José Mário Simões

O Zé Manel dos Ossos, no número 12 do Beco do Forno, em Coimbra, encontra-se mais uma vez de luto, com o falecimento de José Mário Simões, proprietário do restaurante, o que acontece cerca de cinco anos depois da morte de José Manuel Ribeiro Franco, fundador do restaurante.

O funeral de José Mário Simões realiza-se no sábado, dia 11 de Março, no cemitério de Lamas, Miranda do Corvo, pelas 16h.

Os ossos do espinhaço de porco, que deram nome à tasca da baixa de Coimbra, numa estreita ruela sem saída, são apenas uma das especialidades deste espaço fundado em 1959 e que há muitos anos permanece forrado a bilhetes manuscritos, recados, dedicatórias e notas de amor.

Foto José Mário Simões (primeiro à esquerda), numa foto da equipa do restaurante em 2015. Zé Manel dos Ossos

Depois de José Manuel Ribeiro Franco, o Zé Manel, se ter afastado do restaurante, anos antes do falecimento, foi José Mário Simões, o Zé Mário, que procurou manter a herança.

A feijoada de javali, o arroz de feijão malandro com costeletinhas de porco, o polvo na brasa, o lombo de javali assado no forno e as intermináveis jarras de vinho são algumas das iguarias muito apreciadas na casa, desde sempre parte da vida académica e nos últimos anos um verdadeiro chamariz turístico.