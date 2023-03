Óbidos é de chocolate: um festival com histórias aos quadradinhos

O burgo medieval está pronto a cumprir a sua tradição mais doce. Nesta que é a 19.ª edição do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, desta sexta-feira até 26 de Março, mantém-se a aposta de mostrar “todas as potencialidades que as moléculas do cacau permitem, das mais doces às mais puras”, nota a carta de intenções.

De traço alinhado com a Banda Desenhada, tema que tempera o cartaz deste ano, a montra põe à prova 25 toneladas de chocolate, 70 horas de show cooking, 57 chefs de pastelaria e bombonaria, e mais de duas mil horas de trabalho em escultura.

Com as tiras ao serviço da história do chocolate e o ingrediente a dar forma às personagens emblemáticas dos livros de quadradinhos, está marcado encontro com ilustres convidados, que representam o imaginário da BD e têm lugar reservado na história de gerações. Astérix, Obélix, Tintin, Mônica, Tom & Jerry, Pateta, Lucky Luke e Homem-Aranha são algumas da figuras que saltam dos livros e se entregam à mestria dos chefs chocolateiros da equipa dirigida por Abner Ivan para, em forma de escultura tridimensional, contar (e saborear) histórias.

A fazer crescer água na boca estão também os concursos de Melhor Bolo de Chocolate Caseiro, Melhor Produto de Chocolate, Melhor Ementa de Chocolate, Melhor Cocktail de Chocolate e Rising Star, que distingue os novos talentos na área.

Todos decorrem no Salão do Chocolate, junto à Cerca do Castelo, espaço que alberga ainda a École Ducasse (instituição francesa de excelência no ensino das artes culinárias e da confeitaria) e as escolas de hotelaria e turismo do Oeste, do Estoril e de Coimbra, bem como expositores, marcas e demonstrações.

Estações de show cooking, oficinas, ateliês, animação de rua e uma exposição de BD completam o mapa de degustação (detalhado aqui), que vem engalanado com a Grand’Place du Chocolat, uma Praça de Santa Maria transformada numa “glamourosa esplanada de inspiração francesa” onde o chocolate dá o tom a comidas e bebidas.

As portas do festival estão abertas de sexta a domingo, das 11h às 20h. A entrada custa 10€ (8€ para crianças dos 4 aos 11 anos).