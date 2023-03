Parlamento aprova aumento dos prazos de prescrição dos abusos sexuais contra menores

Os projectos da Iniciativa Liberal (IL), do Bloco de Esquerda (BE) e do PAN para se alargar a idade da vítima para efeitos dos prazos de prescrição dos crimes de abusos sexuais contra menores para os 30 anos (ou 40 anos, no caso da proposta dos liberais) foram esta quinta-feira aprovados no Parlamento por unanimidade. As iniciativas deverão ser trabalhadas em fase de especialidade num grupo de trabalho requerido conjuntamente por todos os partidos (à excepção do Chega) para avaliar mexidas à lei sobre os abusos sexuais contra menores.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt