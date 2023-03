Morreu Ian Falconer, o criador da porquinha Olivia e ilustrador da The New Yorker

O escritor que se inspirava nos sobrinhos para as suas personagens morreu nos Estados Unidos aos 63 anos. No ano passado, publicou Two Dogs, a história dos cães-salsicha Augie e Perry.

Ian Falconer, autor dos livros infantis da porquinha Olivia e ilustrador de muitas das capas da revista The New Yorker, morreu na terça-feira aos 63 anos. O ilustrador que desenhou mais de 30 capas da icónica revista norte-americana e recebeu em 2001 a medalha Caldecott Honnor Book por Olivia, o seu primeiro livro, morreu com insuficiência renal num hospital em Norwalk, no Connecticut, nos Estados Unidos, divulgou o seu agente ao The New York Times.