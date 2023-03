TAP - imoral, ilegal e irresponsável

Uma administradora da TAP chegou a acordo com a companhia para fazer cessar o seu mandato e um contrato de trabalho. As partes chegaram a acordo relativamente ao montante e só depois – na fase de concretização ou redação do acordo – fizeram um cálculo de forma a perfazer o montante que definiram. Não há nada de estranho nessa inversão do procedimento. Tantas vezes, até perante instâncias judiciais, as partes transigem no valor global e cuida-se de demonstrar o raciocínio que sustenta esse valor em momento posterior.

