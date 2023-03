Líder da Renamo diz que Frelimo quer adiar eleições com “medo” de perder distritos

As eleições distritais consagradas na Constituição de Moçambique não se deverão realizar em 2024 porque o partido no poder desde a independência quer adiá-las. O Presidente Filipe Nyusi chegou a propor um debate público sobre a viabilidade da sua concretização, tendo em conta as dificuldades financeiras do país, mas o seu partido, a Frelimo cancelou os debates sobre o assunto na Assembleia.

