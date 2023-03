Startups, no feminino. É preciso continuar a destacar o trabalho de mulheres

Dois em cada cinco novos empresários em todo o mundo são mulheres, mas a maioria do financiamento de capital de risco vai para empresas fundadas por homens, em particular na área das tecnologias de informação e comunicação (TIC). Apenas 36% das novas startups na área são criadas e lideradas por mulheres (2,7% do total de startups). Os números, do final de 2022, são do Monitor Global de Empreendedorismo (GEB) que compila dados sobre mulheres empreendedoras em todo o mundo a cada dois anos.

