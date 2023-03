Cidades chinesas com temperaturas recordes no início de Março

Mais de uma dúzia de grandes cidades chinesas viram as temperaturas atingir níveis máximos sazonais recorde esta semana, com Wuhan e Zhengzhou da China Central com mais de 10 graus Celsius acima da temperatura média para o início de Março, mostram dados oficiais divulgados pela Reuters.

Wuhan, situada nos pontos médios do rio Yangtze, registou temperaturas de 26 graus Celsius na segunda-feira, 12 graus superiores à média a longo prazo do início de Março, enquanto Pequim e as cidades circundantes também viram as temperaturas atingir 22-25 graus Celsius no início desta semana.

A China sofreu meses de extremo calor no ano passado, com 267 estações meteorológicas a medir temperaturas recordes superiores a 40 graus durante uma seca de Verão de 70 dias que atingiu toda a bacia do rio Yangtze, provocando incêndios e danificando colheitas. O gabinete meteorológico já avisou que o país se prepara para enfrentar em 2023 mais um ano de condições meteorológicas extremas, como resultado das alterações climáticas globais.

A província do sudoeste de Yunnan, uma importante base hidroeléctrica, já se encontra no meio de uma seca prolongada prevista para durar até Abril, com uma precipitação média mais de 60% inferior ao habitual desde Novembro do ano passado.

Sem recuperar da seca

O Poyang, o maior lago de água doce da China e uma importante fonte de inundação para o Yangtze, também não conseguiu recuperar da seca do ano passado, com os níveis de água na segunda-feira a caírem novamente abaixo dos 7 metros, perto de um recorde de baixa, de acordo com os meios de comunicação estatais.

As autoridades meteorológicas chinesas disseram numa conferência de imprensa mensal de rotina na semana passada que as temperaturas médias para todo o mês de Fevereiro foram 1,6 graus Celsius mais altas do que o normal, com uma precipitação média também 3,9% mais baixa do que a média.

A mudança dos padrões meteorológicos também significou que a Primavera tinha chegado mais cedo em muitas regiões a sul do rio Yangtze, em alguns casos até 20 dias antes do normal, disse Gao Rong, vice-director do Centro Meteorológico Nacional.

As condições de baixa pressão esta semana também contribuíram para a acumulação de smog em toda a região propensa à poluição de Pequim-Tianjin-Hebei, no norte da China, onde as actividades industriais pesadas também foram intensificadas.