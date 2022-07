Calor: cidades chinesas (também) estão a bater recordes de temperatura

Várias cidades chinesas bateram novos recordes de altas temperaturas na terça-feira à medida que o calor abrasador e as chuvas intensas causavam estragos, com os meteorologistas locais a esperar que os extremos climáticos se prolonguem por alguns dias. Alertas vermelhos, os mais elevados de um sistema de alerta de três níveis, foram dispersos por todo o país e as cidades tentaram adoptar medidas para proteger os cidadãos do calor abrasador, que bateu recordes para o mês de Julho em partes da província oriental de Jiangsu e na cidade vizinha de Xangai.

As temperaturas na cidade de Yixing em Jiangsu subiram até aos 41,3 graus Celsius na terça-feira, um novo pico histórico, disse na quarta-feira a Administração Meteorológica da China.

A hashtag #Heatstroke estava a fazer um grande sucesso nas redes sociais com 2,45 milhões de opiniões sobre a plataforma social Weibo de discussões que vão desde a admissão de pessoas no hospital e os efeitos prejudiciais da exposição ao calor a longo prazo. “Este ano” o tempo está realmente quente e anormal, há mais de 30 graus Celsius há dois meses!”, escreveu um utilizador de Weibo.

Os especialistas culpam as alterações climáticas globais pelo clima com temperaturas invulgarmente elevadas nesta região para esta altura do ano. Na terça-feira, as temperaturas máximas subiram para 37-39 graus Celsius em partes das províncias de Sichuan, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hubei e Anhui, e nas cidades de Chongqing e Xangai.

Em particular, as cidades de Luzhou e Yibin em Sichuan e Zhaotong em Yunnan, assim como Shaoxing, Ningbo, Jiaxing e Huzhou em Zhejiang, e Changzhou e Wuxi em Jiangsu, atingem temperaturas de cerca de 40 a 42 graus Celsius.

Entretanto, caíram chuvas fortes em zonas de Gansu, Shaanxi, Shanxi, Shandong, Hebei, Liaoning, Jilin, províncias de Heilongjiang e região da Mongólia Interior. Os meteorologistas esperam que o calor intenso e a chuva continuem durante os próximos dias.