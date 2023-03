PSD quer que autarquias fiquem com imóveis devolutos do Estado

Uma espécie de batalhão composto por seis deputados sociais-democratas veio esta terça-feira ao Parlamento apresentar as dez iniciativas legislativas do PSD para a habitação. Entre elas, uma que propõe que autarquias possam transformar imóveis devolutos do Estado em projectos habitacionais. António Leitão Amaro, vice-presidente do partido, descreve-a como “completamente inovadora”.

