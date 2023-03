Lisboa estreia “pousa-pé” para esperar na bicicleta pelo semáforo verde

Para que os ciclistas possam esperar tranquilamente e em equilíbrio na bicicleta que o semáforo verde abra, existe uma estrutura metálica conhecida como “pousa-pé”. Estas peças de mobiliário são comuns em muitas cidades europeias e, esta terça-feira, tiveram a sua estreia em Lisboa. As duas primeiras foram instaladas junto à Rotunda de Entrecampos, colocadas em ciclovias segregadas, antes do sinal luminoso, anunciou a Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Em comunicado, a autarquia chama a atenção para a frase colocada na base da estrutura para que os cidadãos percebam a sua funcionalidade: “Descanse o pé aqui…obrigado por andar de bicicleta!”. Ainda de acordo com a CML, a instalação destes equipamentos está integrada num projecto-piloto que pretende avaliar a percepção dos utilizadores relativamente à valência do seu uso, de forma a aferir a instalação de mais estruturas noutras zonas da cidade. Ou seja, depois de Entrecampos, poderão ser colocados mais “pousa-pé” noutras áreas.

A câmara informa que a medida tem como objectivo a “promoção de modos de locomoção suaves e sustentáveis”. Ainda segundo o comunicado, o vice-presidente do executivo municipal, Filipe Anacoreta Correia, quer “tornar Lisboa uma cidade descarbonizada e amiga do ambiente, proporcionando a fruição do espaço público a todos aqueles que vivem, trabalham ou visitam a cidade”.