Women’s World Car Of The Year: Kia Niro eleito por juradas de 44 países

O Kia Niro, que renasceu apenas com mecânicas híbridas e uma eléctrica, foi eleito o melhor carro para 2023, entre um lote de vencedores de classes que incluíam Audi RS 3 (Performance), Citroën C5 X (Automóvel Grande), Ford Ranger (4x4), ​Jeep Avenger (SUV Familiar) e Nissan X-Trail (SUV Grande).

O anúncio do vencedor foi realizado no arranque do dia 8 de Março, às zero horas de Wellington, Nova Zelândia (11h da manhã de dia 7 em Lisboa), já que, explica-se em comunicado, o automóvel continua a “contribuir para fazer ouvir a voz das mulheres em todos os continentes porque a mobilidade de uma mulher significa acesso a muitas possibilidades pessoais e profissionais”.

Sobre o processo, a presidente executiva do Women's World Car of the Year (​WWCOTY), a espanhola Marta García, destacou o facto de a eleição deste ano ter sido particularmente difícil “devido ao excelente nível de todos os candidatos”.

Para chegarem aos vencedores das classes e finalistas, as 63 jornalistas que acompanham o sector automóvel em 43 países, Portugal incluído, “testaram dezenas de modelos e avaliaram cada detalhe”, diz-se em comunicado. Na primeira volta da votação, os melhores automóveis de cada categoria foram escolhidos de um total de 59 candidatos.

Nesta segunda geração, o Kia Niro, que chegou aos finalistas depois de vencer como melhor proposta urbana, apresenta-se como um crossover compacto que se arruma no limiar mais baixo do segmento C (com o objectivo claro de fazer frente a algumas alternativas mais apuradas do segmento inferior). Recorrendo à terceira geração da plataforma K, o Niro revela-se capaz de acomodar grupos propulsores electrificados e, ao mesmo tempo, proporcionar uma elevada rigidez torsional.

Foto Kia Niro dr

“O Kia Niro entrega um pacote completo: as suas numerosas opções mecânicas, design elegante, tecnologia fácil de usar, assentos confortáveis e embalagem económica fazem com que se destaque entre um campo de competição feroz”, avaliou a jurada norte-americana Elana Scherr. Já Sabrina Parant, da Bélgica, destacou “uma gama de motores na qual todos os condutores podem encontrar um que corresponda às suas necessidades de mobilidade”.

O Niro é proposto com três mecânicas: uma híbrida (HEV), uma de ligar à corrente (PHEV, que não é disponibilizada em Portugal) e outra 100% eléctrica (EV).

A racionalidade do automóvel sul-coreano também originou consenso. A indiana Renuka Kirpalani destaca o facto de ser “um pequeno carro de cidade prático que dá tudo o que se precisa num pacote acessível” e a austríaca Petra Mühr sublinha que é “um carro espaçoso, elegante, eficiente e prático, que está na moda com o seu tamanho, design e condução.”

Em Portugal, o Niro está disponível com mecânica HEV (desde 33.600€, com campanha), em que o motor a gasolina de quatro cilindros 1.6 GDI Smartstream se une a um motor eléctrico síncrono de ímanes permanentes, de 32 kW, para uma potência combinada de 141cv, e BEV.

O 100% eléctrico (desde 44.000€, com campanha) é proposto com uma unidade motriz de 150 kW (204cv) e 255 Nm de binário, valores que o tornam capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos, sendo que a velocidade máxima é de 167 km/h.

Com uma bateria de polímero de iões de lítio de 64,8 kWh, que pode, em corrente contínua, recuperar de 10 a 80% em menos de 45 minutos (a 11 kW demora seis horas), o veículo foi homologado para ser capaz de percorrer até 460 quilómetros.