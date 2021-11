Ford Ranger vai passar a contar com mecânica híbrida plug-in

Foram cerca de dez mil quilómetros no deserto para verificar a resiliência, 625 mil em trilhos off-road (com gelo, lama, rochas, areia…) para testar a robustez e 1,25 milhões em condições do quotidiano, entre cidade, estrada e auto-estrada. Sempre com o veículo carregado até ao máximo admitido.

Agora, depois dos testes em condições reais e de milhares de horas de simulações virtuais, com o propósito de observar a durabilidade dos componentes e estruturas, a Ford Ranger está preparada para uma nova geração, que substituirá a T6, no mercado desde 2011, e que é revelada esta quarta-feira, num directo no YouTube, às 7h GMT, para todo o mundo.

“É importante que os nossos clientes possam contar com a Ranger para prestar anos de serviço confiável”, considerou John Willems, chefe engenheiro do projecto da Ranger, num teaser divulgado na mesma rede social. Por isso, o esforço para levar a Ranger ao limite não foi encarado com leveza, já que a intenção era ter a certeza que a pick-up não se atrapalharia em nenhum tipo de traçado ou situação, mostrando-se capaz “quer se trate de enfrentar caminhos lamacentos de mato, lidar com os rigores do clima tropical extremo, rebocar sobre caminhos alpinos ou suportar temperaturas de mais de 50ºC”.

Já sobre os testes por computador, a Ford explica que passou a recorrer a este apoio quando percebeu que alguns desafios eram demasiado violentos para seres humanos, caso do teste de suspensão, em que o veículo é exposto a ciclos de “pancada” que se repetem a todas as horas de todos os dias de uma semana.

Entretanto, a nova Ranger já se apresenta como parte do compromisso da Ford em oferecer em toda a sua gama presente na Europa uma versão capaz de realizar quilómetros livres de emissões até 2024. Assim, a popular pick-up passará a contar com uma mecânica híbrida de ligar à corrente. As especificações do grupo propulsor PHEV só deverão ser conhecidas durante a revelação global, mas a imprensa especializada internacional estima que a marca norte-americana recorra ao Ecoboost a gasolina sobrealimentado de 2,3 litros (que pode ser encontrado no Mustang de 2015), associando-o a um motor eléctrico para levar a potência acima dos 350cv (na geração actual, a Ranger mais potente oferece uma potência de 213cv).

Com lançamento previsto na Europa em 2023, a nova Ford Ranger, pelo teaser avançado, parece ir buscar traços ao seu irmão maior F-150 (indisponível no Velho Continente), sobretudo na frente, onde sobressaem estilizadas ópticas, que desenham a extremidade da carroçaria. Já por dentro, é provável que a Ford não deixe qualquer tipo de conforto e tecnologia de parte – até porque há algo a almejar: manter a Ranger como a pick-up mais vendida na Europa.