Nissan X-Trail: SUV há muitos, mas este quer ser o rei do conforto

Mais confortável do que nunca, o X-Trail oferece uma boa experiência a todos os ocupantes. Para tal, a Nissan aburguesou a fórmula original, indo ao encontro de uma clientela cada vez mais cosmopolita

Longe vão os tempos em que um X-Trail nos remetia para paisagens fora do asfalto. Não é que o grande SUV da Nissan não tenha aptidões suficientes para ultrapassar obstáculos e revelar desembaraço quando confrontado com pisos de baixa aderência, mas, hoje, parece mais voltado para oferecer conforto no alcatrão.