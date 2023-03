Não gostas da tua assinatura? Há especialistas que te criam uma nova

Assinar documentos é aborrecido e ter uma assinatura interessante não é para todos. Nos EUA há um negócio que nasceu para te facilitar a vida: são vários especialistas em assinaturas que testam estilos de rubricas e diferentes tipos de letra. Os clientes só têm de escolher.

Depois de contratar o calígrafo, é só esperar pelas novas alternativas de assinaturas que são escritas a caneta numa folha de papel. A criatividade também conta e, por isso, há opções para todos os gostos: desde letras legíveis, elegantes, trabalhadas, artísticas e até mesmo indecifráveis.

Priscilla Molina é uma das pessoas que se dedica a este trabalho que, por enquanto, diz ser um negócio rentável. Por mês, esta calígrafa faz, no mínimo, 300 assinaturas e oferece pacotes que incluem até três formas de as escrever, conjuntos de iniciais e rascunhos ilimitados, escreve a agência Associated Press.

A par disto, há também quem disponibilize vídeos das rubricas a serem desenhadas para que os clientes possam ver o processo.

No caso de Priscilla, a lista de clientes inclui famosos que procuram novas ideias para escreverem os autógrafos e também anónimos "que não estão satisfeitos com as suas assinaturas". "Não passam a mensagem que as pessoas querem transmitir ao mundo", completou, citada pela mesma agência.

O piloto Juan Herrera, que não via grandes diferenças entre a antiga rubrica e a da filha que frequenta o quarto ano, é um destes exemplos.

Apesar de esta calígrafa receber cada vez mais pedidos, ter uma nova assinatura significa que a pessoa vai ter que fazer novos documentos de identificação, entre os quais o cartão de cidadão e o passaporte. Existe ainda o risco de falsificação, que aumenta se a pessoa passar a assinar apenas com as iniciais.