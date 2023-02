Perdeu o acesso às redes sociais? Saiba o que fazer e quem contactar

Existem várias estratégias para proteger contas online de criminosos, desde gestores de palavras-passe a autenticação a dois factores (2FA). Mas o que é que se faz quando se perde acesso a uma conta? O PÚBLICO preparou um guia para lidar com hackers nas redes sociais, seja Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube.

Dicas gerais

Independentemente da rede social em questão, o primeiro passo é tentar recuperar a palavra-passe através de opções como “Esqueceste-te da tua palavra passe?” (Instagram). É provável que o criminoso mude o e-mail e número de telefone associados a uma conta assim que consegue o acesso, mas esse nem sempre é o caso.

Se conseguir obter acesso à conta e mudar a palavra-passe, não se esqueça de rever as suas definições de privacidade, e-mail e número de telefone associados para impedir os atacantes de regressar. Também é bom reflectir sobre o tipo de informação que o atacante pode ter tido acesso (nomes de familiares, detalhes do emprego, pormenores de infância) para estar atento a futuros ataques de phishing. Isto é uma táctica de engenharia social em que os atacantes se fazem passar por empresas ou pessoas de confiança das vítimas para lhes roubar dinheiro ou chantagear. A GNR disponibiliza um guia online sobre o que fazer nestes casos.

Facebook

Aceda ao endereço facebook.com/hacked e seleccione “a minha conta está comprometida”. Identifique-se com o número de telefone ou e-mail que usa, por norma, para aceder à sua conta. A equipa da Meta (dona do Facebook) vai pedir que introduza a última palavra-passe que se lembra de utilizar com sucesso – frequentemente, isto é suficiente para reaver o controlo da sua conta. Caso contrário, a Meta vai tentar validar a sua identidade através do local onde se encontra. Se for a localização que normalmente usa para aceder ao seu perfil, terá mais probabilidades de sucesso.

Em último caso, a Meta vai pedir que confirme a sua identidade através de um documento de identificação que inclua o seu nome (por exemplo, cartão de cidadão ou carta de condução). Basta enviar um documento: “O envio de mais documentos do que os necessários pode atrasar o processo de revisão”, alerta a equipa.

As imagens dos documentos são encriptadas e guardadas durante um período que vai até um ano. A equipa da Meta explica que isto “ajuda a melhorar” os sistemas do Facebook de forma a “detectar documentos de identificação falsos e situações de abuso”. Para dúvidas ou questões, é possível contactar directamente a equipa do Facebook através do email support@fb.com.

Instagram

Se usar uma conta no Facebook (serviço irmão do Instagram), pode tentar usá-la para entrar na sua conta. Se isto não funcionar, escolha a opção “Esqueceste-te da palavra-passe” e depois “Não consegues repor a palavra-passe”. Tal como no Facebook, deve-se introduzir as credenciais antigas para tentar reaver a conta.

Se nada funcionar, use a página de apoio do Instagram para contas pirateadas. Pode ser necessário submeter imagens de documentos legais ou pequenos vídeos para a equipa da Meta rever.

Quando voltar a ter acesso à conta, pode recuperar publicações apagadas pelos atacantes através da secção “A minha actividade” e “Recentemente apagado”. Pode tentar contactar directamente a equipa do Instagram através do e-mail support@instagram.com.

TikTok

Se tiver associado a sua conta do TikTok à conta Google, ao Instagram, ao Facebook ou à Apple, pode usá-las para tentar aceder à sua conta. Depois, mude a sua palavra-passe.

Se isto não for possível, terá de contactar directamente a equipa do TikTok através do e-mail feedback@tiktok.com ou de um formulário de ajuda (tiktok.com/legal/report/feedback). Tal como nas outras redes sociais, é provável que tenha de fornecer algum tipo de documento de identificação para aceder à conta.

Twitter

Inicie o processo de reposição de palavra-passe na página Redefinir senha ao introduzir o nome de utilizador, número de telefone ou nome. Se isto não funcionar, aceda à página de contas pirateadas do Twitter: e seleccione “Preciso de recuperar acesso à minha conta do Twitter" e depois “Acho que a minha conta foi invadida ou está comprometida”.

Pode-se tentar contactar a equipa através do e-mail support@twitter.com, mas muitos utilizadores queixam-se de falta de resposta.