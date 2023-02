Na Malásia há um café onde podes pegar em répteis enquanto esperas pela sobremesa

O café, que abriu em Dezembro do ano passado, é o primeiro na Malásia onde os clientes podem pegar em cobras e lagartos. Yap Ming Yang quer acabar com o estigma associado a estes animais.

Yap Ming Yang é um apreciador de répteis e quer acabar com o estigma associado a estes animais. Para isso, decidiu abrir um café pet friendly na Malásia para que os clientes aprendam a gostar destas espécies, tal como já acontece com os cães e os gatos.

No Fangs by Dekori Cafe, que abriu em Kuala Lumpur no dia 17 de Dezembro do ano passado, dragões barbudos, osgas-leopardos e cobras-do-milho descansam nos aquários de vidro à volta das mesas. Segundo o gerente, todos os animais são criados no país.

Além de estarem expostos, os clientes de todas as idades – sim, mesmo as crianças – podem segurar nos animais e fazer-lhes festas, enquanto esperam que as sobremesas ou as bebidas cheguem.

"As pessoas só se preocupam com animais peludos, gatos, cães, e deixam sempre de fora os répteis e as cobras", afirmou Yap, que é formado em ciências ambientais e faz parte de uma comunidade de malaios com interesse em herpetologia, o estudo dos répteis.

"Espero mostrar ao público o quão interessantes [eles] são, podemos levar as pessoas a terem uma melhor perspectiva sobre os répteis e os animais menos apreciados", completou.

Nas redes sociais do espaço, há várias fotografias dos clientes com os animais que comprovam o sucesso da ideia. “Normalmente, se formos a uma loja de animais, não podemos tocar-lhes, não é? Nas fotos do Instagram vi que podíamos interagir com os répteis. Acho que é uma experiência interessante”, afirmou uma cliente ao South China Morning Post.

Apesar encorajarem a experiência, Yap e os funcionários estão sempre presentes para garantir a segurança dos clientes e dos animais.

Além de ser um país rico em biodiversidade, a Malásia é também uma fonte importante para a fauna selvagem que é traficada ilegalmente.