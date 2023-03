Partido da primeira-ministra da Estónia vence legislativas

Com pouco mais de 31% dos votos, o partido da actual primeira-ministra da Estónia garantiu a vitória nas legislativas deste domingo e prepara-se para formar um novo Governo com Kaja Kallas ao leme.

O Partido Reforma assegurou 37 lugares no Parlamento (com 101), mais 20 do que a segunda força política mais votada, o EKRE, de extrema-direita. Em terceiro lugar, a pouca distância tanto em percentagem de votos como em número de deputados, ficou o Partido do Centro, que até 2021 chefiava o executivo.

No último ano, Kaja Kallas fez do apoio à Ucrânia uma das suas prioridades e, apesar de a inflação na Estónia ser superior a 18% e de a oposição a responsabilizar por isso, o resultado deste domingo supera o obtido pelo Partido Reforma nas eleições de 2019, em que já tinha sido o mais votado. Na altura, Kallas não conseguiu formar uma coligação, o que permitiu a manutenção de Jüri Ratas, do Partido do Centro, no poder, com o apoio do EKRE e do partido Pátria.

“Penso que com um mandato tão forte, o [apoio à Ucrânia] não vai alterar-se, porque os outros partidos, excepto o EKRE e talvez o Centro, escolheram o mesmo caminho”, declarou Kaja Kallas, citada pela Associated Press.

“Temos de fazer grandes investimentos, por exemplo relativamente à transição verde. E temos de investir na nossa segurança – o nosso vizinho agressivo [a Rússia] não desapareceu nem vai desaparecer, por isso temos de trabalhar com isso”, acrescentou.