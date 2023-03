Desfile da Victoria’s Secret está de volta, mas sem “anjos”

Os "anjos" da Victoria’s Secret poderão estar perto de "voltar à Terra", ainda este ano. A empresa de roupa interior norte-americana anunciou que 2023 ficará marcado pelo regresso do desfile de moda da marca. Não se conhecem, para já, mais detalhes sobre a data nem como será o espectáculo, mas sabe-se que os fãs devem esperar algumas mudanças, sobretudo no que toca à diversidade na passerelle.

Depois dos maus resultados nas vendas e nas audiências televisivas, rodeadas de polémicas sobre a cultura “misógina” da empresa, o director financeiro da Victoria’s Secret, Timothy Johnson, anunciou, na passada sexta-feira, o regresso do desfile para breve. “Continuaremos a debruçar-nos sobre as despesas de marketing para investir no negócio, tanto no topo do funil, como também para apoiar a nova versão do nosso desfile de moda, que virá no final deste ano”, disse, numa reunião de balanço, cita o Retail Dive.

“Acreditamos que estamos no segundo ano de uma jornada de cinco para mudar o nosso negócio e temos uma estratégia clara para ser o líder mundial do retalho de roupa interior”, declarou também o CEO, Martin Waters, no mesmo encontro digital.

Ainda que não se conheçam pormenores, a empresa salientou, em declarações ao Page Six, que vai reforçar o “compromisso em defesa da voz das mulheres e das suas perspectivas únicas”. E acrescenta: “Isto levar-nos a recuperar uma das nossas melhores estratégias de marketing e entretenimento, mas alterando-a para reflectir quem somos hoje.”

Entre as reacções ao anúncio da Victoria’s Secret, destaca-se a cantora Lizzo que celebrou “a vitória da inclusividade”, mas levantou uma dúvida no Twitter. “Mas se as marcas começarem a fazer isto apenas porque receberam reacções negativas, depois o que acontece quando as tendências mudarem novamente?” E insiste: “Os CEO destas empresas valorizam a verdadeira inclusividade? Ou só valorizam o dinheiro?”

O último desfile da marca foi em 2018 e ainda contou com os “anjos” da marca — um clube composto por alguns dos nomes mais cobiçados moda, como a portuguesa Sara Sampaio ou a brasileira Alessandra Ambrósio. Um ano depois, o desfile anual foi cancelado, culpa dos maus resultados financeiros e de marketing.

Ficou então prometida uma mudança, anunciada em Junho de 2021, mas que só agora se deverá concretizar. As modelos iam dar lugar a activistas, entre elas a futebolista norte-americana Megan Rapinoe ou a actriz e empresária Priyanka Chopra Jonas — não se sabe se a estratégia se mantém.

A empresa de roupa interior foi criada em 1997 e dependia grande parte da imagem das modelos que davam vida aos “anjos”. Pela exclusiva passerelle, passaram personalidades como Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Heidi Klum ou Tyra Banks.

Foto Os "anjos" Heidi Klum, Gisele Bundchen, Oluchi Onweagba, Adriana Lima e Alessandra Ambrosio REUTERS/Dave Allocca/arquivo

Questionado sobre a falta de diversidade entre o clã, o então responsável pelo marketing da marca, Ed Razek, defendeu, em entrevista à Vogue, que essa não era a missão do projecto: “Se não deveria ter transexuais no espectáculo? Não, acho que não devíamos. Bem, porque não? Porque o espectáculo é uma fantasia. É um especial de entretenimento de 42 minutos. É o que é.”

As declarações polémicas terão sido mais uma gota de água no oceano de polémicas e levaram Razek a abandonar o cargo. Pouco depois, o ex-presidente Les Wexner, ligado a Jeffrey Epstein, o magnata financeiro condenado por crimes sexuais, também foi afastado.