Chocolates Toblerone perdem rótulo suíço e vão mudar a imagem

A famosa montanha Matterhorn, dos Alpes, de 4478 metros de altura, vai deixar de ser imagem de marca dos chocolates Toblerone nos próximos meses. A transição vai ocorrer até ao final de 2023, ao mesmo tempo que parte da produção do chocolate triangular migra de Berna, capital da Suíça, para Bratislava, capital da Eslováquia.

A necessidade de um renovado logótipo é consequência do Swissness Act, lei que restringe a utilização de símbolos nacionais, como a cruz helvética, a empresas que utilizem matérias-primas suíças (100% para leite e lacticínios) e concentrem a maioria da produção no território. Em suma, a lei salvaguarda o rótulo "Swiss made".

A Toblerone, cujo logótipo esconde um urso, símbolo de Berna, vai em breve incorporar a imagem genérica de uma montanha dos Alpes. Além disso, a marca vai substituir "Toblerone - da Suíça" por "Toblerone - estabelecido na Suíça".

Estudos de mercado, citados pelo The Guardian, revelam que o rótulo "Made in Switzerland" permite às marcas praticar preços 20% mais elevados do que a concorrência. Quando se trata de produtos luxuosos, os preços ascendem 50% pela origem suíça. Ainda assim, Stefan Vloger, especialista de marketing, garantiu ao jornal suíço Aarguer Zeitung que não são esperados impactos nas vendas.

A marca é detida pela empresa norte-americana Mondelez International desde 2012 e, segundo a Folha de S. Paulo, a transferência para Bratislava coincide com os pedidos de aumento salarial de 6% por parte dos trabalhadores em Berna. Os chocolates Toblerone, produzidos na capital da Suíça desde 1908, foram baptizados pela fusão do nome do fundador —​ Theodor Tobler — e do termo "torrone", torrão em português.

Depois de parte da produção da Milka, também gerida pela Mondelez International, ser alocada na Eslováquia, chegou a vez da Toblerone. A empresa norte-americana detém outras marcas como Trident, Oreo, Halls e Belvita.