O aeroporto que já usa veículos futuristas para ajudar pessoas com mobilidade reduzida

O Aeroporto de Amesterdão ja está a testar veículos de mobilidade autónoma no apoio a pessoas com mobilidade reduzida.

Já sabemos que hoje em dia os veículos estão a ser pensados e desenvolvidos numa versão autónoma, dispensando condutores, pilotos ou mestres. No mesmo sentido, também surgem notícias do desenvolvimento de veículos de mobilidade autónoma que facilitem a vida a pessoas com mobilidade reduzida. A última chega-nos dos Países Baixos, do aeroporto de Schiphol, que, juntamente com a Axxicom Airport Caddy, está em fase avançada de testes de uma tecnologia inteligente que prestará uma série de serviços e ajudas.

“Queremos oferecer a todos os viajantes uma experiência de viagem agradável”, resume Patricia Vitalis, directora de Operações Aeroportuárias e Parcerias de Aviação do aeroporto de Amesterdão. “É por isso que estamos a testar esta inovação, que permitirá que viajantes com mobilidade reduzida possam orientar-se de forma independente e segura no aeroporto”, junta Patricia, "curiosa" com os resultados desta fase piloto em que vários passageiros são conduzidos até ao portão de embarque pelos veículos autónomos.

“São uma óptima solução para viajantes idosos ou pessoas que não podem fazer longas distâncias por motivos médicos”, sublinha Vincent Kas, director administrativo da Axxicom Airport Caddy. “Mas também para os passageiros que se preocupam se encontrarão o caminho.”

Os veículos autónomos possuem uma zona na parte traseira onde pode ser colocada a bagagem de mão. O viajante pode inserir o seu destino num monitor e seguir o "robot", cujos sensores permitem ter em atenção outros viajantes e obstáculos em seu redor.