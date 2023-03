Redução da meta de crescimento modera confiança em retoma forte da China

Numa altura em que os mais recentes indicadores económicos mostram uma aceleração da actividade na China acima daquilo que era esperado, os responsáveis políticos em Pequim decidiram moderar as expectativas com uma meta de crescimento anual que é a mais baixa das últimas décadas. Com esta iniciativa as autoridades chinesas dão, assim, indicações de que estão preocupadas com os efeitos da luta comercial com os EUA e que o objectivo está agora mais em estabilizar a economia do que em continuar a fazê-la crescer muito rapidamente.

