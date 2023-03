110 Histórias, 110 Objectos. As bicicletas do Técnico

No 84.º episódio, pedalamos com as bicicletas do Técnico. O podcast 110 Histórias, 110 Objectos, do Instituto Superior Técnico, é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. Siga-o nas plataformas habituais.

O campus Alameda do Técnico está, hoje em dia, rodeado por uma rede de ciclovias e por docas de estacionamento da Gira, o serviço público de partilha de bicicletas de Lisboa, entre outras soluções de mobilidade. É já expressivo o número de membros da comunidade académica que se faz deslocar de bicicleta até ao Técnico, mas não é preciso recuar muito no tempo para encontrar uma realidade completamente diferente. Em 2015, chegavam as “bicicletas do Técnico” através do primeiro de dois projectos que colocaram o veículo de duas rodas no radar das opções de mobilidade sustentável da comunidade.