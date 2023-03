Governo deve repor “todo o tempo de serviço” dos professores, dizem directores

O 3.º Congresso das Escolas que reuniu os directores de estabelecimentos públicos, privados e de ensino profissional, em Braga, terminou no sábado com duras críticas ao Governo e com os directores a pedirem, “uma prova de respeito pelos professores com a reposição de todo o tempo de serviço a que efectivamente têm direito”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt