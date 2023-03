Polícia ferido em intervenção durante festejos dos No Name Boys

Grupo festejou 31.º aniversário este sábado, com elementos a ocuparem a via pública com deflagração de engenhos pirotécnicas. PSP foi apedrejada e duas viaturas foram danificadas.

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) sofreu ferimentos este sábado, após uma intervenção nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa. Vários elementos dos No Name Boys ocuparam a via pública com a deflagração de engenhos pirotécnicos, no dia em que o grupo celebrou o seu 31.º aniversário. As equipas da PSP foram apedrejadas por alguns adeptos presentes neste festejo, registando-se ainda o arremesso de garrafas. Do lançamento de objectos resultaram os ferimentos do polícia e ainda danos para duas viaturas desta força policial.

"Perante os ilícitos e comportamentos violentos contra os polícias, foi levada a cabo uma acção de dispersão, utilizada a força e o disparo de duas munições menos letais", explica a PSP em comunicado, confirmando ainda a apreensão de vários artigos pirotécnicos.

Durante o jogo entre Benfica e Famalicão, foram ainda levantados três autos de contra-ordenação por utilização de engenhos pirotécnicos e um por comportamentos inadequados. Após o apito final, a grande maioria dos adeptos benfiquistas abandonou a área, permanecendo nas imediações do Estádio da Luz algumas centenas de membros afectos aos No Name Boys. A ocupação ilícita da via pública e o risco para condutores e transeuntes que ainda circulavam naquela área foi, de acordo com a PSP, o motivo para a intervenção.

"Os polícias que integravam o policiamento e que estavam a monitorizar aqueles adeptos aproximaram-se para dissuadir e fazer cessar tais comportamentos, e, face a esta movimentação, foram alvo de arremesso de pedras e garrafas", escreve a PSP.

Os festejos de aniversário do grupo começaram logo no final da noite de sexta-feira. Em menor número do que na noite de sábado, algumas dezenas de elementos dos No Name Boys abriram tochas e lançaram foguetes, comemorando o 31.º aniversário do grupo.