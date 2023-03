Costa não quer referendo à regionalização contra a vontade do PSD

Fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro confirma não fazer sentido falar de consulta popular quando o actual líder social-democrata é contra.

Depois de duas ministras afastarem o referendo à regionalização por “não fazer sentido” falar desse cenário devido à oposição do actual líder social-democrata, fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro precisou ao PÚBLICO que “o Governo não fará referendo à regionalização contra vontade do PSD”.