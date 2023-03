Fim-de-semana na TV: mães, filhas, uma Operação Outono e stand-up em directo

Há ainda maratonas de filmes oscarizados, Os Mortos Não Morrem, Gomorra, a crise dos reféns americanos no Irão, a maldição de Glee e a segunda semifinal do Festival da Canção.

CINEMA

O Jogo da Imitação

TVCine Edition, sábado, 10h25

Até aos Óscares, o TVCine Edition faz uma maratona com filmes oscarizados ao fim-de-semana, de manhã à noite. Esta primeira arranca com O Jogo da Imitação, biopic do matemático e criptoanalista britânico Alan Turing assinado pelo norueguês Morten Tyldum em 2014. O filme com Benedict Cumberbatch foi nomeado para oito Óscares na cerimónia de 2015, tendo ganhado apenas um, o de Melhor Argumento Adaptado. Ao longo do resto do dia, o canal passa Memórias de Uma Gueixa, de Rob Marshall (2005), Blade Runner 2046, de Denis Villeneuve (2017), Cercados, de Ridley Scott (2001), Apollo 13, de Ron Howard (1995), Pulp Fiction, de Quentin Tarantino (1994) e Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola (1992).

Mães e Filhas

Fox Life, sábado, 22h20

Três mulheres na sua relação com a maternidade. Há 35 anos, Karen (Annette Bening) ficou grávida com apenas 14 anos e, sem hipótese de escolha, foi obrigada a dar a sua filha para adopção. Ela nunca conseguiu lidar com essa perda e hoje é uma pessoa amargurada. Já a sua filha, Elizabeth (Naomi Watts), é uma advogada de sucesso focada apenas em vencer. Enquanto isso, Lucy (Kerry Washington) sonha ser mãe e, sem conseguir engravidar, resolve finalmente partir para a adopção. Simultaneamente confrontadas com escolhas decisivas, estas mulheres vão ver os seus destinos entrelaçados de forma inesperada. Com argumento e realização de Rodrigo García, conta ainda com a participação de Samuel L. Jackson.

Operação Outono

RTP1, sábado, 23h29

“Operação Outono” foi o nome de código dado à operação levada a cabo pela PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) com o objectivo claro de assassinar o general Humberto Delgado. A acção do filme de Bruno de Almeida decorre entre Portugal, Espanha, Argélia, Marrocos, França e Itália entre os anos 1964 e 1981, desde a preparação da operação até ao caso em tribunal, já depois da revolução de Abril. Com o uso de algumas imagens de arquivo, um thriller político encabeçado por John Ventimiglia que tem como base o livro Humberto Delgado, Biografia do General Sem Medo, de Frederico Delgado Rosa, neto do opositor de Salazar.

Drive My Car

TVCine Edition, domingo, 10h55

Mais uma das maratonas que o TVCine Edition faz ao fim-de-semana até chegarem os Óscares, com filmes que receberam estatuetas. Arranca de manhã, com Drive My Car, de Ryū​suke Hamaguchi, que ganhou o Óscar de Melhor Filme Internacional na cerimónia do ano passado. É uma adaptação de um conto de Haruki Murakami. Até à noite, o canal passa também Eu, Tonya, de Craig Gillespie (2017), Thelma e Louise, de Ridley Scott (1991), Erin Brockovich, de Steven Soderbergh (2000), Tempo de Glória, de Edward Zwick (1989), Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos, de Clint Eastwood (2004), Jogo de Lágrimas, de Neil Jordan (1992).

Os Mortos Não Morrem

Syfy, domingo, 16h51

A pequena cidade de Centerville foi sempre conhecida pelo seu ambiente pacato. Mas tudo muda quando, sem que nada o previsse, algo de absolutamente aterrador acontece: os mortos começam a erguer-se das tumbas e a atacar todos os que encontram pelo caminho. Escolhido como filme de abertura em Cannes, uma comédia de terror apocalíptico com assinatura de Jim Jarmusch. No elenco surgem nomes como Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, RZA, Carol Kane, Selena Gomez ou Rosie Perez.

Gomorra

TVCine Action, domingo, 19h35

Baseado no livro de Roberto Saviano e realizado por Matteo Garrone, Gomorra foi um dos acontecimentos do Festival de Cannes de 2008, onde conquistou o Prémio Especial do Júri. É um mergulho brutal e violento nos meandros dos círculos infernais da Camorra napolitana, com uma crua e incrível precisão. Poder, dinheiro e sangue são os “valores” com que os habitantes de Nápoles se confrontam diariamente. A única linguagem é a das armas e o sangue o vício maior. Viver uma vida normal não é possível para estes habitantes. Neste cenário de guerra de clãs e tráficos de toda a espécie, cruzam-se cinco histórias em redor das vidas de Toto, Pasquale, Don Ciro e Maria, Franco e Roberto, Marco e Ciro. Uma Camorra ficcionada mas profundamente enraizada na realidade italiana.

DOCUMENTÁRIOS

444 Dias Que Fizeram Vergar a América

RTP1, sábado, 03h02

Foi a 4 de Novembro de 1979 que começou a crise dos reféns americanos no Irão, em que 52 americanos, entre diplomatas e cidadãos, foram detidos e feitos reféns por universitários iranianos que tomaram conta da Embaixada Americana em Teerão. Ficaram detidos 444 dias, até 20 de Janeiro de 1981. Este documentário conta essa história.

The Price of Glee

ID, domingo, 22h

Estreia. Haverá uma maldição a rodear o elenco de Glee, a série musical co-criada por Ryan Murphy sobre canto a cappella no liceu que durou entre 2009 e 2015? É que três dos actores ja morreram: Cory Monteith, de overdose, aos 31 anos, em 2013, Naya Rivera, de afogamento, em 2020, aos 33, e Mark Salling aos 35, em 2018, de suicídio, antes de ter de cumprir prisão por pornografia infantil. Este documentário tenta ir ao fundo da questão.

MÚSICA

Festival da Canção 2023 - 2.ª Semifinal

RTP1, sábado, 21h08

A 57.ª edição do Festival da Canção chega à sua segunda semifinal, numa emissão conduzida por Sónia Araújo e Jorge Gabriel, com Inês Lopes Gonçalves na green room, em que seis das dez canções serão apuradas para a final da próxima semana. Edmundo Inácio, The Happy Mess, Teresinha Landeiro, Bandua, Bárbara Tinoco, Inês Apenas, Ivandro, Dapunksportif, Lara Li e Voodoo Marmalade são as vozes que vão a concurso. Haverá também actuações de Nicolas Alves e Filipe Sambado. No júri, Maro, Neev, Alex D’Alva Teixeira, Márcia, Carlos Mendes, Sara Correia e Pedro Ribeiro.

Sarah McCoy - Ao Vivo no Teatro da Vista Alegre

RTP2, domingo, 23h30

Em Março de 2018, a cantora e compositora americana de pop, jazz, blues e soul, que já lançou pela importante editora Blue Note, actuou em Ílhavo, mais propriamente no Laboratório das Artes do Teatro da Vista alegre. A actuação foi registada pela RTP, que agora a transmite no ano em que McCoy lançou High Priestess, o seu mais recente disco.

TEATRO

Casa com Árvores Dentro

RTP2, sábado, 22h02

Estreia. Em 2022, Cláudia Semedo criou este espectáculo escrito por Gisela Casimiro que lida com o medo, entre conceitos como o etnocentrismo, a gordofobia, o capacitismo ou o privilégio, ao olhar para uma casa onde cinco pessoas vivem. No elenco, Ana Madureira, Catarina Marques Lima, Natacha Campos, Pedro Peças e Vânia Luz. É uma co-produção da Companhia de Actores, da RTP2 e do Centro de Arte de Ovar.

COMÉDIA

Chris Rock: Selective Outrage

Netflix, streaming, domingo, 03h

Directo. O novo especial de comédia stand-up de Chris Rock, o primeiro desde que Will Smith lhe deu um inesperado e badalado estalo nos Óscares, vai acontecer em directo para todo o mundo na Netflix, a partir de Baltimore, Maryland. Terá também convidados como Jerry Seinfeld, Amy Schumer, Ronny Chieng, Arsenio Hall, Leslie Jones, David Spade, Dana Carvey, JB Smoove, Ice-T ou Paul McCartney.

INFANTIL

O Arco Mágico (VP)

TVCine Emotion, sábado, 08h25

Quando o golfinho Delphi descobre uma espécie de portal mágico que transforma quem o atravessa na criatura que quiser, fica maravilhado. Uma aventura animada escrita e realizada por Vasiliy Rovenskiy (Duas Caudas: Uma Aventura Espacial, Pinóquio: A Verdadeira História).

Bigfoot em Família (VP)

TVCine Emotion, domingo, 13h

Dois meses após ter convencido o pai a regressar a casa, Adam tenta lidar com o mediatismo em que toda a família se viu envolvida. Mas agora que é famoso, o pai Bigfoot está empenhado em usar o reconhecimento para apoiar causas que possam tornar o mundo um lugar melhor para viver. Um filme de animação assinado por Jeremy Degruson e Ben Stassen.