Tok’andar: Porto de Mós lança caminhadas entre natureza, gastronomia e grutas

O Tok'andar está de volta. Entre 12 de Março e 25 de Junho, há 21 caminhadas para descobrir o concelho de Porto de Mós, por percursos que atravessam a natureza, a história, a gastronomia ou a geologia das dez freguesias do concelho.

No total são cerca de 210 quilómetros, para palmilhar ao longo dos próximos quatro meses. Há trilhos diurnos e outros que entram noite dentro, há percursos dedicados ao património arquitectónico, e uma caminhada que sobe ao pico do Picoto, o ponto mais alto do concelho. Será ainda possível atravessar a mata de Mira de Aire, classificada como zona húmida protegida Ramsar, percorrer a rota dos exércitos da Batalha de Aljubarrota, saborear morcela, cheirar alecrim ou entrar nas grutas de Alvados.

"A diversidade é a grande diferença", sublinha o vice-presidente do município, Eduardo Amaral, em declarações à agência Lusa, considerando que isso permite "que os vários públicos possam participar".

Entre as novidades em 2023, o autarca destaca a passagem pelo Juncal, que, mesmo estando "já fora do Parque Natural, tem uma zona de pinhal lindíssima", e cujo percurso inclui a travessia por uma quinta pedagógica, a Quinta da Júlia dos Ovos, "onde há burros e uma lagoa com barcos".

"Temos também os escuteiros, com uma oferta diferenciadora: um raide dos escuteiros, uma forma diferente de fazer um percurso à noite, com desafios associados", acrescenta.

O programa Tok'andar vai para a 19.ª edição e, segundo Eduardo Amaral, assume-se como uma proposta "de turismo activo e promoção da actividade física para toda a comunidade", mas também é "a grande forma de promoção do território e, se calhar, de divulgação do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros". Em 2022, o programa atraiu cerca de 2200 participantes, "de vários pontos do país".

"São várias as tendências do caminheiro dentro do próprio percurso: há o que vem para andar, o que vem focado na fotografia, na fauna ou na flora ou o que vem simplesmente ouvir usos, costumes e lendas da nossa comunidade", descreve.

Para concretizar o evento, o município estabeleceu parcerias com 21 entidades locais. "Durante o tempo de pandemia, os clubes e associações sofreram alguma dificuldade. Esta é uma forma de se voltarem a reorganizar." Para o autarca, "este acaba por ser um projecto de revitalização da comunidade", através "da promoção do território e da paisagem natural e dos recursos que temos".

O programa arranca a 12 de Março com a Rota dos Veados, com partida da Cabeça Veada. O encerramento é no dia 25 de Junho com a caminhada "Todos por todos", no centro de Porto de Mós.

Para incentivar a participação, que é gratuita, o município e as entidades parceiras emitem um passaporte de caminheiro com informações sobre cada percurso. O registo dá direito a várias recompensas a partir da quinta caminhada no âmbito do Tok'andar.