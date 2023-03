Pilotos brindam passageiros com auroras boreais “de cortar a respiração”

Os passageiros de dois voos nórdicos no início desta semana tiveram uma surpresa especial com vistas sobre as auroras boreais das janelas dos aviões — e, depois, os passageiros do outro lado também.

Em cada viagem, os pilotos dos voos da Finnair de domingo, no trajecto de Kuusamo a Helsínquia, na Finlândia, e da easyJet de segunda-feira, de Reiquiavique, Islândia, para Manchester, Inglaterra, fizeram um loop extra no seu percurso para que ninguém perdesse a vista deslumbrante.

Foram recompensados com a gratidão dos passageiros, que publicaram agradecimentos e fotografias com as auroras boreais nas redes sociais. Um blogue de aviação fez uma publicação com o título: "O maior piloto de sempre vira aviões para que todos os passageiros possam ver as auroras boreais".

Sarah Hitchen, de Manchester, regressava a casa depois de umas férias em família na Islândia, celebrando o seu 50.º aniversário. Apesar de ter consultado aplicações sobre a previsibilidade e de ter ficado alojada numa pequena cidade rural conhecida pela sua localização privilegiada para avistar auroras boreais, só tinha visto um "bocadinho" do fenómeno durante uma viagem de barco.

Durante o voo de regresso a casa, disse que o piloto anunciou que haveria avistamentos no lado esquerdo do avião. O avião desligou as luzes e os passageiros ficaram excitados, mas Hitchen, que trabalha para uma empresa de TI, estava do lado direito.

"Do nosso lado não havia nada", disse. Quando pensou: "Oh não, não vamos voltar a vê-las", ouviu um novo anúncio. "Disse: 'Todos à vossa direita, agora podem vê-las'", recorda Hitchen. "Nunca vi nada tão espectacular. O momento pareceu prolongar-se durante séculos. Durante todo o voo da Islândia até às extremidades superiores da Escócia, conseguia-se ver as auroras boreais, foi absolutamente maravilhoso".

Ross Sticka, 38 anos, de Derby, Inglaterra, estava no mesmo voo e disse que estava atento às auroras boreais desde o início da viagem. "Todos estavam muito entusiasmados, até a tripulação da cabine completou rapidamente o serviço de refeições para que pudessem apagar as luzes da cabine para nós", disse. Sticka, que trabalha para uma empresa aeroespacial, disse que não sabia que o avião faria uma curva de 360 graus, mas "toda a gente gostou muito".

Num comunicado, a easyJet disse que estava satisfeita por o piloto ter sido capaz de "executar uma manobra controlada" para tornar possível a visualização das auroras boreais.

"A nossa tripulação irá sempre para além dos seus objectivos pelos nossos clientes e estamos encantados por termos podido partilhar com eles esta visão especial das Luzes do Norte", lê-se na nota de imprensa.

A porta-voz da Finnair, Heidi Lemmetyinen, disse num e-mail que o piloto Tuomo Järvinen fez o loop extra acima de Kuusamo para que os passageiros pudessem ter uma boa visão das auroras boreais. Disse que tais loops são "muito raros" nas operações de voo da companhia aérea, e que os desvios são normalmente destinados a evitar mau tempo.

"Quando os desvios ocorrem, a primeira prioridade é sempre a segurança do voo. Também seguimos as instruções do controlo de tráfego aéreo e consideramos quaisquer factores que possam ter impacto no desempenho pontual e na relação custo-eficácia", disse. "Desta vez, houve tempo suficiente para um loop extra, e o voo aterrou no seu destino a tempo."

Numa mensagem no Twitter, Järvinen disse ter recebido muito feedback dos passageiros sobre a experiência, observando que muitos turistas viajam para a Finlândia na esperança de ver as luzes.

"Há mais de 20 anos que voo e vejo as auroras boreais todos os anos, mas as que vimos foram algo de espectacular", escreveu. "Nunca vi auroras boreais tão brilhantes e verdes à nossa volta (excepto o sul, claro)". Acrescentou Järvinen: "Mesmo para um finlandês como eu, esta visão foi de cortar a respiração."