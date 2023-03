Hospital Amadora-Sintra suspendeu e quer despedir cirurgiões que acusaram colegas de má prática generalizada

A administração do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) instaurou procedimentos disciplinares com o intuito de despedir com justa causa o antigo director do serviço de cirurgia geral que denunciou alegadas más práticas médicas generalizadas naquele serviço, além de outro cirurgião que acusa de ter colaborado com o primeiro e acedido indevidamente a processos clínicos e dados dos doentes, soube o PÚBLICO. Os médicos foram notificados dos processos na terça-feira e estão suspensos desde então.

