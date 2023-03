Chefes de equipa da urgência geral do Hospital de Loures demitem-se

Onze chefes de equipa da urgência do Hospital Beatriz Ângelo dizem que fizeram vários alertas para a falta de recursos humanos.

Onze chefes de equipa da urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo (Loures) apresentaram esta quarta-feira a demissão em bloco. Os médicos explicam, em carta, que por várias vezes alertaram para a "escassez de recursos humanos" que faz com que o hospital esteja a viver "os piores momentos da sua história".

"Os médicos desta casa (os que vão ficando) têm feito diversos apelos às suas chefias denunciando a situação grave, perigosa e desumana que vivemos hoje em dia", sublinham na carta citada pela agência Lusa e em que referem que, ao longo dos últimos meses, têm saído especialistas do serviço de medicina interna do internamento e da equipa dedicada do serviço de urgência geral.

"Apesar dos múltiplos pedidos de resolução desta situação, das inúmeras escusas de responsabilidade dos elementos das equipas, da saída de tantos profissionais, nada foi feito a não ser pedir a estes profissionais, já cansados, que façam mais e mais horas", lamentam.

​O pedido de demissão do cargo apresentado pelos chefes de equipa foi confirmado pela assessoria do hospital ao PÚBLICO, que disse que os médicos continuam a trabalhar.

A carta foi divulgada um dia depois de o Hospital de Loures ter anunciado que vai deixar de ter urgência pediátrica ao fim-de-semana e à noite (entre as 21 horas e as 9 horas) a partir desta quarta-feira, por falta de pediatras para completar as escalas, na sequência da saída de seis especialistas para outros hospitais.