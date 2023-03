Há um português por trás da NGL, a app de perguntas anónimas do Instagram — e não quer ficar por aqui

Com 26 anos, João Figueiredo é um dos responsáveis pela popular app de perguntas anónimas no Instagram. A partir de Los Angeles, quer continuar a crescer o seu “portfólio de apps virais”.

João Figueiredo vive o sonho. Trocou o Porto, cidade onde cresceu, por Los Angeles, nos Estados Unidos, onde foi co-fundador da NGL, acrónimo de Not Gonna Lie ("Não vou mentir", em português), a popular aplicação que permite gerar perguntas e respostas anónimas nos stories do Instagram através da partilha de um link.

A escolha pela área dos produtos sociais veio da admiração que nutre por Steve Jobs, co-fundador da Apple, e de Evan Spiegel, co-fundador do Snapchat. “Ambos criaram produtos na intersecção entre arte e tecnologia e tornaram óbvio para mim que era isto que eu queria fazer”, começa por contar ao P3.

No que toca à criação da NGL, esteve sobretudo envolvido no crescimento, idealização e desenvolvimento do produto, "mas, no fundo, como era uma equipa de três pessoas", acabou por ter de “fazer um bocado de tudo”. Como já tinha lançado mais de sete aplicações e sites, no início foi como criar qualquer outra app; porém, quando a NGL começou a ganhar reconhecimento e chegou a número um da App Store, em meados de 2022, tudo se tornou mais difícil, “mas mais gratificante”.

“Tínhamos uma pressão gigantesca em cima de nós. Todos os dias alguma coisa com potencial de matar a app acontecia. Fomos clonados vezes sem conta, os nossos links pararam de funcionar no Instagram por terem demasiados cliques”, recorda. Chegaram, até, a existir conflitos com outras empresas. No entanto, o trabalho foi recompensado e “a app nunca foi abaixo, mesmo com milhões de utilizadores em simultâneo”.

Chegaram a ter uma equipa nas Filipinas que testava o produto a cada 30 minutos, com o objectivo de garantir que tudo estava funcional. “Eles testavam a app enquanto nós dormíamos e, se alguma coisa estivesse mal, ligavam para nos alertar”, conta João.

Hoje, invariavelmente, a NGL continua a surgir ao fim de uns quantos swipes no Instagram. O objectivo passa por “estabelecer um ambiente online divertido e seguro para jovens, no qual eles possam expressar livremente emoções e opiniões sem sentirem vergonha ou serem julgados pelos amigos ou pressões sociais”, diz o empreendedor de 26 anos. "É uma sensação inexplicável", diz, ver algo que criou do zero “crescer tanto e ser usado por tanta gente”.

Do Porto para Los Angeles

Foi no Porto que iniciou o percurso. Estudou Ciências e Tecnologia no Colégio do Rosário e seguiu para a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde optou por “Engenharia Mecânica com mestrado em Gestão da Produção”, mas nunca chegou a acabar o curso. “Nunca me interessei muito pela faculdade, sempre tive projectos ao lado, aos quais dava prioridade. Em vez de ir às aulas ficava em casa a trabalhar noutras coisas.”

Descreve-se como um curioso que “adora perceber como tudo funciona”, então engenharia sempre lhe pareceu a escolha óbvia por permitir “aprender coisas mais úteis”. No entanto, no que diz respeito a uma carreira, teve dificuldade em perceber exactamente aquilo que se imaginava a fazer. “Havia imensas coisas de que eu gostava em áreas totalmente diferentes, o que tornou comprometer-me com uma em particular muito difícil", admite.

Apesar disso, quando se decidiu pelos produtos sociais, a estratégia estava delineada: entrar para o meio certo o mais cedo possível. “Sabia que estar rodeado das pessoas certas e perto do local onde tudo estava a acontecer me ia dar uma hipótese de sucesso mais alta”, afirma.

Ainda durante a pandemia, em Maio de 2020, começou por estagiar na criadora da app Zoom University, uma start-up de quatro pessoas, em Los Angeles. “A minha função era fazer a gestão da campanha de marketing”, relata. Trabalhava remotamente do Porto até às 6h, sete dias por semana. “Estava a viver o sonho!”, confessa. A app tornou-se viral e atingiu “100 mil downloads em seis semanas”. Esta popularidade pôs João no mapa e levou a que "outras start-ups se interessassem" pelo seu trabalho.

A mudança para os Estados Unidos foi a opção lógica. “Nunca conseguia encontrar pessoas na mesma página que eu em Portugal. Sinto que muito poucas pessoas têm mentalidade empreendedora.” Los Angeles foi a cidade escolhida por ser o “epicentro mundial para produtos sociais": "Tudo se passa aqui, os melhores do mundo estão aqui. Uma equipa que está a trabalhar nesta área e não está aqui está em desvantagem”, considera.

Depois do estágio, integrou a equipa fundadora da Poparazzi, “uma app social que chegou a número um no top da App Store em 2021”. Ali trabalho quase dois anos até que conheceu Raj Vir, com quem fundou a NGL.

Os números falam por si: desde que foi lançada, em Novembro de 2021, a app conta com mais de 75 milhões de downloads, somando 10 milhões de dólares em receitas nos primeiros seis meses — um em cada três adolescentes, nos Estados Unidos, usa-a. Actualmente, está em 7.º lugar na App Store portuguesa na categoria Estilo de vida.

Apesar disso, João não esquece os objectivos pessoais: “A médio prazo, gostava de criar outras apps com o mesmo potencial da NGL e crescer o portfólio de apps virais.” A meta? Criar “algo que chegue a mil milhões de utilizadores”. Aguardemos.

Texto editado por Amanda Ribeiro