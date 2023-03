Jogger ganha mecânica full hybrid para convencer pela poupança

Numa altura em que os preços dos automóveis atingem patamares cada vez menos acessíveis (um estudo encomendado pela FINN, empresa de carros por subscrição, concluiu recentemente que Portugal é o quarto país do mundo onde a propriedade de um veículo é mais cara), a Dacia mantém a política de cortar luxos e comodidades que considera não essenciais para manter os preços da sua gama em valores razoáveis. Fê-lo, por exemplo, no ano passado com o lançamento do Jogger, único familiar de sete lugares que é possível adquirir por menos de 20 mil euros (o Essential ECO-G 100 custa a partir de 18.550€).

No entanto, não há caminho que não passe por cortar emissões (e até anulá-las se não houver recuo na decisão de eliminar os motores a combustão no Velho Continente a partir de 2035). Por isso, junta-se agora à oferta de mecânicas uma electrificada, apresentada como a mais barata do seu segmento: desde 28.725€.

Na lista de prós entra ainda um baixo consumo: 4,9 l/100 km em circuitos mistos, que se cumpre com facilidade — num percurso de quase 130 quilómetros nos arredores de Lisboa, onde decorreu a apresentação internacional, marcámos 4,6 —, o que será um aliado dos orçamentos familiares. Também em baixa foram revistas as emissões de CO2, no caso em torno dos 110 g/km (com motor Eco-G, a combinar GPL, as emissões são de 118; no TCe de 110 cv escalam para os 129 g/km).

O grupo propulsor não é novo, sendo já conhecido de modelos da Renault: associa um motor a gasolina de quatro cilindros, com 1,6 litros e 90 cv, a dois motores eléctricos — um, de 20cv, serve de arranque/gerador de alta tensão, enquanto outro, de 50 cv, oferece poder de tracção. A caixa multimodo tem quatro velocidades acopladas ao motor térmico e duas velocidades ao motor eléctrico, primando pela suavidade com que alterna entre motores (ainda que não nos livremos de algum ruído quando a aceleração é mais poderosa).

No selector há ainda a posição B, de brake, que aumenta a travagem regenerativa e consequente recuperação de energia eléctrica, que se acumula numa pequena bateria de 1,2 kWh. Quando usada em ambiente citadino, alega a Dacia, a condução faz-se em modo eléctrico por cerca de 80% dos trajectos, além de reduzir a necessidade de usar os travões.

Com potência combinada de 140cv, é também o mais rápido da gama (acelera de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos), embora a sua velocidade máxima se fique pelos 167 km/h. O que não muda é as características de boa habitabilidade para qualquer um dos sete ocupantes, não tendo o espaço a bordo sido beliscado pelo sistema híbrido, arrumado onde as versões Eco-G têm o depósito de GPL.

Ainda no interior do automóvel, há algumas diferenças do modelo lançado em 2022. O Jogger full hybrid chega, durante este mês, equipado de série com um painel de instrumentação digital de sete polegadas, onde é possível acompanhar o funcionamento do sistema híbrido, nomeadamente o fluxo da energia: se está a ser usado o modo eléctrico, se ambos os motores estão a funcionar em conjunto ou se se está a recuperar energia.